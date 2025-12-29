‘Se fossi te’ vince il prime time 18.9% di share per la fiction di Rai1

La fiction 'Se fossi te', trasmessa ieri sera su Rai1, si è aggiudicata il primo posto in classifica nel prime time, raggiungendo un ascolto del 18,9% di share. La serie si conferma tra le produzioni di maggior successo della rete, attirando un pubblico numeroso e stabile. Questo risultato evidenzia la solidità della programmazione di Rai1 e l’interesse degli spettatori verso le storie raccontate.

