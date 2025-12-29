‘Se fossi te’ vince il prime time 18.9% di share per la fiction di Rai1
La fiction 'Se fossi te', trasmessa ieri sera su Rai1, si è aggiudicata il primo posto in classifica nel prime time, raggiungendo un ascolto del 18,9% di share. La serie si conferma tra le produzioni di maggior successo della rete, attirando un pubblico numeroso e stabile. Questo risultato evidenzia la solidità della programmazione di Rai1 e l’interesse degli spettatori verso le storie raccontate.
(Adnkronos) – La fiction 'Se Fossi Te', in onda ieri su Rai1, ha vinta la sfida del prime time con 2.905.000 spettatori, pari a uno share del 18,9%. Medaglia d'argento per Canale5 che con 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo' ha conquistato 2.176.000 spettatori, raggiungendo il 18,4% di share mentre Rai3 con 'Report' ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Se fossi te vince la serata, l'omaggio a Brigitte Bardot non convince x.com
Se Fossi Te vince la serata degli ascolti tv con il 19% di share e 3 milioni di spettatori. Marco Bocci e Laura Chiatti sono la miglior sorpresa di questo Natale. Con una fiction ben fatta e molto significativa, stanno chiudendo in bellezza questo 2025. Bravissimi - facebook.com facebook
