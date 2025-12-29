Se fossi te streaming e diretta tv | dove vedere la fiction

Se fossi te streaming e diretta tv: dove vedere la seconda e ultima puntata della fiction. Se fossi te è la serie in due puntate a tema natalizio in onda su Rai 1 in prima serata il 28 e 29 dicembre 2025 alle ore 21.30. Protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti. Questa sera, 29 dicembre, va in onda la seconda e ultima puntata. Dove vedere in tv e in streaming Se fossi te? Ecco tutte le informazioni. In tv. Appuntamento su Rai 1 in prima visione in due serate, il 28 e il 29 dicembre 2025, alle ore 21.30. Se fossi te streaming live. Potete recuperare la fiction in diretta streaming o in qualsiasi momento on demand sulla piattaforma gratuita Rai Play. 🔗 Leggi su Tpi.it

Se Fossi Te vince la serata degli ascolti tv con il 19% di share e 3 milioni di spettatori. Marco Bocci e Laura Chiatti sono la miglior sorpresa di questo Natale. Con una fiction ben fatta e molto significativa, stanno chiudendo in bellezza questo 2025. Bravissimi - facebook.com facebook