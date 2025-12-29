Se fossi te stasera il secondo e ultimo appuntamento

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se fossi te, stasera ti aspetta il secondo e ultimo appuntamento di questa speciale storia di Natale. Dopo il primo capitolo, si conclude con un finale lieto e coinvolgente, offrendo un momento di riflessione e calore. Continua a seguire questa narrazione, pensata per accompagnarti in un’atmosfera di serenità e speranza, nel rispetto delle tradizioni natalizie.

