Se fossi te | le anticipazioni trama e cast della seconda e ultima puntata della serie

Questa sera, 29 dicembre 2025, alle ore 21, va in onda l’ultima puntata della serie

. Questa sera, 29 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata di Se fossi te, serie di Natale in onda in due puntate con protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti. Ma di cosa parla? Qual è la trama? In tutto sono previsti quattro episodi, trasmessi due a serata, il 28 e 29 dicembre. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera. Trama e anticipazioni. Nel terzo episodio, intitolato Farina sul fuoco, è arrivato il giorno di Natale per Massimo e Valentina. Massimo, nei panni di Valentina, non sa più come tenere a bada il marito della donna, che continua a tentare un approccio con lui, ignaro dello scambio dei corpi. 🔗 Leggi su Tpi.it

