Se Conte la smettesse di lamentarsi e rimpiangere il divario che non esiste con le altre società (Corbo).

Antonio Corbo analizza il percorso di Antonio Conte al Napoli, evidenziando i risultati raggiunti e le potenzialità future. La sua riflessione invita a valutare obiettivamente il lavoro svolto, senza lasciarsi influenzare da percezioni di divari inesistenti con altre società. Un’analisi sobria che mette in luce il valore del progetto, le sfide ancora da affrontare e le opportunità di crescita per il club e il tecnico.

Antonio Corbo su Repubblica Napoli scrive del Napoli che ha vinto a Cremona e del lavoro di Antonio Conte a Napoli: che cosa ha prodotto, dov’è arrivato e dove potrà condurre squadra, club e sé stesso. Scrive Corbo: Se ne va per il Napoli un anno concitato come un romanzo. Il 2025 di scudetto e Supercoppa affida all’ultima vittoria, l’undicesima di un campionato di profondi chiaroscuri, l’istantanea che in un lampo dice tutto. È il Napoli di Antonio Conte, ancora più di quello terminato il 25 maggio con appena un soffio di spazio davanti all’Inter, in un finale convulso fino all’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

