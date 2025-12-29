Se avessi fatto la liposuzione sarei piena di cicatrici me ne vedi qualcuna? Come ti permetti di dire che il mio corpo non è armonico chi diavolo sei? | Elettra Lamborghini risponde sui social poi cancella il commento

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elettra Lamborghini ha recentemente condiviso sui social un video in cui si mostra in intimo, evidenziando un fisico tonico e scolpito, attribuendo il risultato a un aumento di soli 300 grammi durante le festività natalizie. La cantante ha anche risposto a commenti sul suo corpo, difendendosi da critiche e affermando l'importanza di rispettare le scelte personali e l’autenticità di ciascuno.

Elettra Lamborghini ha condiviso sul suo profilo social un video in cui si mostra in intimo, con un fisico scolpito e “ solo 300 grammi presi ” durante i pranzi e le cene di Natale, come dichiarato da lei stessa. I followers non hanno apprezzato la sua frase e la popstar e conduttrice è stata accusata dagli utenti di lanciare messaggi sbagliati su un argomento sensibile come il rapporto con il cibo. La cantante ha risposto senza mezzi termini: “Madonna che generazione di insicuri che siete. ma fatevi na risata và. Non si puó piu dire ne fare un ca**o, finti perbenisti! Poi siete i primi a dare il cattivo esempio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

se avessi fatto la liposuzione sarei piena di cicatrici me ne vedi qualcuna come ti permetti di dire che il mio corpo non 232 armonico chi diavolo sei elettra lamborghini risponde sui social poi cancella il commento

© Ilfattoquotidiano.it - “Se avessi fatto la liposuzione sarei piena di cicatrici, me ne vedi qualcuna? Come ti permetti di dire che il mio corpo non è armonico, chi diavolo sei?”: Elettra Lamborghini risponde sui social (poi cancella il commento)

Leggi anche: Elettra Lamborghini e il video ‘missione in incognito per Sanremo’. I fan sui social: “Caposquadra a FantaSanremo, non ci deludere”

Leggi anche: “I giovani trapper? Hanno imparato a dire ‘dove sono le zocc***’ e ‘voglio la Lamborghini’. Il pop è come il Grande Fratello, se non sei omologato sei fuori”: così Neffa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Willem Dafoe: «La fama? Non ci penso. Se non avessi fatto l'attore sarei un contadino» - In Late Fame, film di Kent Jones presentato nella sezione Orizzonti, Willem Dafoe interpreta un poeta di scarso successo, le ... corriere.it

Dave Franco non si sente un nepo baby: "Se avessi fatto schifo come attore sarei sparito" - L'attore, reduce dal successo del film horror Together, ha parlato del concetto di "nepo baby" essendo lui stesso fratello della star James Franco Dave Franco non si considera un nepo- movieplayer.it

Milan, Montolivo: "Se non avessi fatto il calciatore sarei diventato avvocato" - Chiacchierata a tutto tondo, soprattutto su argomenti extracalcistici: Montolivo avrebbe potuto avere una carriera ... quotidiano.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.