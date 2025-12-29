Elettra Lamborghini ha recentemente condiviso sui social un video in cui si mostra in intimo, evidenziando un fisico tonico e scolpito, attribuendo il risultato a un aumento di soli 300 grammi durante le festività natalizie. La cantante ha anche risposto a commenti sul suo corpo, difendendosi da critiche e affermando l'importanza di rispettare le scelte personali e l’autenticità di ciascuno.

Elettra Lamborghini ha condiviso sul suo profilo social un video in cui si mostra in intimo, con un fisico scolpito e “ solo 300 grammi presi ” durante i pranzi e le cene di Natale, come dichiarato da lei stessa. I followers non hanno apprezzato la sua frase e la popstar e conduttrice è stata accusata dagli utenti di lanciare messaggi sbagliati su un argomento sensibile come il rapporto con il cibo. La cantante ha risposto senza mezzi termini: “Madonna che generazione di insicuri che siete. ma fatevi na risata và. Non si puó piu dire ne fare un ca**o, finti perbenisti! Poi siete i primi a dare il cattivo esempio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se avessi fatto la liposuzione sarei piena di cicatrici, me ne vedi qualcuna? Come ti permetti di dire che il mio corpo non è armonico, chi diavolo sei?”: Elettra Lamborghini risponde sui social (poi cancella il commento)

Leggi anche: Elettra Lamborghini e il video ‘missione in incognito per Sanremo’. I fan sui social: “Caposquadra a FantaSanremo, non ci deludere”

Leggi anche: “I giovani trapper? Hanno imparato a dire ‘dove sono le zocc***’ e ‘voglio la Lamborghini’. Il pop è come il Grande Fratello, se non sei omologato sei fuori”: così Neffa

