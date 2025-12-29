Scuola media di Teglio | Dalla minoranza solo false affermazioni per pura propaganda

Il sindaco di Teglio, Ivan Filippini, ha respinto le accuse della minoranza del gruppo “Teglio che verrà”, definendole false e strumentali. In una nota, il primo cittadino ha chiarito di non aver firmato alcun atto riguardante la chiusura della scuola media, evidenziando come tali affermazioni siano frutto di pura propaganda e false dichiarazioni. La questione rimane oggetto di attenzione e confronto tra le parti coinvolte.

Falsità per puri fini propagandistici: non usa mezzi termini il sindaco di Teglio Ivan Filippini per rispondere al comunicato diffuso dal gruppo “Teglio che verrà” in cui i consiglieri di minoranza hanno affermato che il primo cittadino avrebbe già firmato degli atti ufficiali per la chiusura. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Scuola media di Teglio: "Dalla minoranza solo false affermazioni per pura propaganda" Leggi anche: Chiusura della scuola media di Teglio: la minoranza smentisce il sindaco Leggi anche: Chiusura della scuola media di Teglio: la minoranza smentisce il sindaco Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Scuola media di Teglio: Dalla minoranza solo false affermazioni per pura propaganda; Teglio: Scuola media a rischio chiusura, tensione tra minoranza e sindaco; Chiusura della scuola media di Teglio | la minoranza smentisce il sindaco. Scuola media di Teglio, la minoranza chiede un Consiglio straordinario: "No al trasferimento a Tresenda" - Attraverso un comunicato ufficiale, il gruppo consiliare di minoranza "Teglio che verrà" ha ... intornotirano.it

La media di Teglio rischia la chiusura per ragioni burocratiche - A causa della mancanza del codice meccanografico che ne attesta la reale esistenza, la scuola secondaria di primo grado di Teglio potrebbe non ottenere il nulla osta dal sindaco Ivan Filippini, ... intornotirano.it

Presepe della Scuola Media “Alzati e vai! Saldi nella fede” Il tema salesiano di quest’anno invita ad alzarci, a non restare chiusi in noi stessi, ma a metterci in cammino con fiducia. Essere saldi nella fede significa affidarsi a Dio, che conosce il nostro cuore e sa - facebook.com facebook

A febbraio in una scuola media di Roma potrei finalmente realizzare un progetto che ho coltivato piano piano per cinque anni abbondanti: una mostra itinerante attraverso 150 anni di storia italiana illustrati da cartoline, lettere, fotografie ritrovate nei libri salvati x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.