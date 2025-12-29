Scuola iscrizioni online per l' anno 2026 2027 | quando e come compilare la domanda

Le iscrizioni online per l'anno scolastico 2026/2027 saranno aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Questa modalità permette agli studenti e alle famiglie di presentare le richieste in modo semplice e rapido, rispettando le scadenze indicate. In questa guida troverai tutte le informazioni necessarie su quando e come compilare la domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2026/2027.

Da martedì 13 gennaio a sabato 14 febbraio 2026 sarà possibile inviare le domande di iscrizione per l'anno scolastico 20262027. Anche nei prossimi mesi la procedura, che riguarda tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado, sarà online.Le date da. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Scuola, iscrizioni online per l'anno 2026/2027: quando e come compilare la domanda Leggi anche: Scuola, quando aprono le iscrizioni per l'anno scolastico 2026-2027 Leggi anche: Iscrizioni a scuola anno 2026-2027: ecco le date e come fare Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Iscrizioni on line anno scolastico 2026/2027 – Attività propedeutiche; Iscrizioni anno scolastico 2026-2027; Iscrizioni online – Classi prime anno scolastico 2026/27; Guida alle iscrizioni online a.s. 2026/27. Scuola, iscrizioni anno scolastico 2026/2027: dal 13 gennaio al 14 febbraio domande online - Restano cartacee le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e in alcune realtà specifiche ... riviera24.it

Iscrizioni all’anno scolastico 2026/2027. Le nostre FaQ - Al fine di rispondere in modo puntuale e organico alle numerose richieste di chiarimento pervenute da parte delle famiglie in merito alle procedure di iscrizione all’anno scolastico 2026/2027, l’Istit ... orizzontescuola.it

Iscrizioni scuola 2026/2027 dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. In arrivo la circolare ministeriale con tutte le indicazioni - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, durante l'informativa sindacale, ha reso noto le date per le iscrizioni scolastiche relative all'anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it

Scuola, a metà gennaio le iscrizioni. Gli studenti continuano a calare La provincia di Lecco prevede una diminuzione di oltre 3.600 studenti entro il 2028, con un impatto significativo su infanzia, primaria e media. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.