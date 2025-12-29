Scoperti segni sul collo della ragazza trovata morta in un cortile a Milano | non si esclude ipotesi strangolamento
Sull body della donna trovata morta a Milano il 29 dicembre sono stati rilevati segni sul collo, secondo quanto riferito dal medico legale. Attualmente, le autorità stanno valutando diverse ipotesi, tra cui la possibilità di uno strangolamento. Le indagini continuano per chiarire le cause del decesso e ricostruire l’accaduto.
Il medico legale ha rinvenuto alcuni segni sul collo della donna trovata morta a Milano il 29 dicembre. La ragazza potrebbe essere stata strangolata, ma si attende l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Donna trovata morta con i jeans abbassati in un cortile, ipotesi femminicidio a Milano: i segni sul collo e la maglietta sparita
Leggi anche: Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo di via Paruta: i segni sul collo e l’ipotesi di un’aggressione
