Recenti studi hanno rivelato la presenza di migliaia di organismi sconosciuti all’interno del nostro corpo, chiamati obelischi. Questi esseri, ancora poco conosciuti, rappresentano un universo invisibile che coabita con noi. La scoperta apre nuove prospettive sulla complessità della nostra biologia e la nostra relazione con il mondo microscopico. Un passo importante verso una comprensione più approfondita del nostro organismo e delle sue caratteristiche uniche.

C’è un intero universo invisibile che abita dentro di noi e, incredibilmente, ne abbiamo appena scoperto una fetta totalmente nuova. Mentre pensavamo di conoscere bene i virus e i batteri che popolano il nostro organismo, un team di scienziati guidato dal premio Nobel Andrew Fire dell’Università di Stanford ha scovato qualcosa che non rientra in nessuna categoria esistente. Si chiamano obelischi e sono migliaia di minuscole entità genetiche che vivono silenziosamente nella nostra bocca e nel nostro intestino. Questa scoperta non è avvenuta sotto la lente di un microscopio tradizionale, ma grazie a una sorta di “setaccio digitale” ad altissima potenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Scoperti migliaia di organismi sconosciuti che vivono dentro il tuo corpo: si chiamano obelischi e sono unici

