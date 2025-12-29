Scontro tra furgone e due auto sulla Ss 106 un morto e tre feriti

Nella giornata di oggi, sulla strada statale 106 Jonica nel Catanzarese, si è verificato un incidente tra un furgone e due veicoli, una Jeep Compass e una Toyota Yaris. L’evento ha causato una vittima e tre feriti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La dinamica dell’incidente e le conseguenze sono oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

(Adnkronos) – Un altro tragico incidente oggi sulla Ss 106 Jonica nel Catanzarese. Per cause da accertare, un furgone e due auto, tra cui una Jeep Compass e una Toyota Yaris, si sono scontrate all'altezza del Comune di Belcastro. Nell'impatto, il conducente della Toyota Yaris ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate.

