Scontro tra bus e camion in autostrada | un morto e 20 feriti alcuni gravi

Nella serata di oggi, lungo l’autostrada A26 in provincia di Genova, si è verificato un grave incidente tra un bus e un camion. L’incidente ha causato un morto e circa venti feriti, alcuni in condizioni gravi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione.

È di un morto e di circa venti feriti il drammatico bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella serata di oggi, poco dopo le 21, lungo l' autostrada A26, in provincia di Genova. Lo schianto, verificatosi all'altezza di Mele, ha coinvolto un camion, un autobus turistico e tre automobili, trasformando il tratto autostradale in uno scenario di emergenza e caos. A perdere la vita è stato il conducente dell'autobus, come confermato dalla Polizia stradale, mentre numerosi passeggeri e automobilisti sono rimasti feriti, alcuni in modo particolarmente serio. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il camion avrebbe effettuato una manovra azzardata, andando a urtare il bus e innescando la violenta carambola che ha coinvolto anche le altre vetture.

