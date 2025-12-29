Scontro tra bus e camion in A26 | un morto e 20 feriti

Nella serata di oggi, sull’autostrada A26 nei pressi di Mele, in provincia di Genova, si è verificato un incidente tra un bus e un camion. L’incidente ha causato un morto e circa venti feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e chiarire le cause dell’evento.

