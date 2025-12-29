Scontro sul bilancio a Sarno Sirica Fdi | Rischio nuovi debiti

Sul bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Sarno si apre un confronto tra le forze politiche. Enrico Sirica, consigliere di Fratelli d'Italia, ha evidenziato la mancanza di una mappatura aggiornata delle cause in corso, sottolineando i potenziali rischi di un aumento dei debiti fuori bilancio. La discussione riguarda la gestione finanziaria e la trasparenza delle informazioni economiche dell’ente locale.

Si accende il dibattito sul bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Sarno. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Enrico Sirica, ha denunciato l'assenza di una mappatura aggiornata delle cause in corso, fattore che potrebbe esporre l'ente a debiti fuori bilancio.

