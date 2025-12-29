Scontro auto-van sulla Briantea grande spavento a Rovagnate

Nella mattina di oggi, sulla strada statale SS342 “Briantea” a Rovagnate, si è verificato un incidente tra un'auto e un van. L’incidente, avvenuto poco prima delle 8, ha causato spavento tra gli automobilisti e ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per gestione della situazione. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

Un incidente ha scosso la mattinata sulle strade della Brianza. Due veicoli si sono scontrati lungo la SS342 “Briantea” a Rovagnate, frazione del comune de La Valletta Brianza, poco prima delle 8.30.La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate. Coinvolti un'auto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Scontro auto-van sulla "Briantea", grande spavento a Rovagnate Leggi anche: Scontro auto moto sulla Briantea, grave 44enne Leggi anche: Auto contro moto sulla Briantea, grave un 44enne di Barzana La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Scontro auto-van sulla "Briantea", grande spavento a Rovagnate - Due veicoli si sono scontrati lungo la SS342 “Briantea” a Rovagnate, frazione del comune de La Valletta Brianza, poco prima delle 8. leccotoday.it

Auto contro moto sulla Briantea, grave un 44enne di Barzana - Non è ancora chiara la dinamica dello scontro tra la motocicletta guidata da un 44enne di Barzana e l’autovettura con a bordo un 81enne. ecodibergamo.it

Scontro auto moto sulla Briantea, grave 44enne - Il motociclista rianimato sul posto e trasportato in codice rosso in ospedale Palazzago. bergamonews.it

#Francavilla - Scontro fra due auto sul cavalcavia, sei feriti in ospedale - facebook.com facebook

Decimomannu, scontro col suv sulla statale 130: auto sopra l’altra, traffico rallentato x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.