Scontro auto-moto vicino all'Aeroporto di Capodichino morto un uomo | schianto nei pressi della chiesa

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato in via Cardinale Filomarino, vicino all'aeroporto di Capodichino e alla chiesa di Santa Maria di Fatima. Purtroppo, l'impatto è stato fatale per un uomo. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.

Incidente in via Cardinale Filomarino, nei pressi dell'aeroporto e della Parrocchia Santa Maria di Fatima. Morto un uomo di 60 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

