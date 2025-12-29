Scontro auto-moto vicino all'Aeroporto di Capodichino morto un uomo | schianto nei pressi della chiesa

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato in via Cardinale Filomarino, vicino all'aeroporto di Capodichino e alla chiesa di Santa Maria di Fatima. Purtroppo, l'impatto è stato fatale per un uomo. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.

Scontro tra auto e moto all’uscita della galleria: muore un centauro di 43 anni - La strada è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi dei carabinieri ... zoom24.it

Montecreto, scontro auto-moto: muore centauro 43enne - immagine di repertorio Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un violento scontro avvenuto sulla SP40- sassuolo2000.it

Ieri scontro tra due auto in uno dei punti più stretti della strada. L’appello alla commissaria prefettizia: «Si tratta di un atto di pubblica utilità» - facebook.com facebook

Decimomannu, scontro col suv sulla statale 130: auto sopra l’altra, traffico rallentato x.com

