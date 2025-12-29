Scontro auto-moto vicino all'Aeroporto di Capodichino morto un uomo | schianto nei pressi della chiesa
Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato in via Cardinale Filomarino, vicino all'aeroporto di Capodichino e alla chiesa di Santa Maria di Fatima. Purtroppo, l'impatto è stato fatale per un uomo. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.
Incidente in via Cardinale Filomarino, nei pressi dell'aeroporto e della Parrocchia Santa Maria di Fatima. Morto un uomo di 60 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
