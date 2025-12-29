Scontrini pos pagamenti | dal 2026 cambia tutto Cosa sapere

A partire dal 1° gennaio 2026, cambiano le regole sui pagamenti e la gestione fiscale. Registratori di cassa telematici e strumenti di pagamento elettronico, come i Pos, dovranno essere collegati in modo obbligatorio. Questa novità mira a migliorare la tracciabilità delle transazioni e contrastare l’evasione fiscale. È importante conoscere le nuove disposizioni per adeguarsi correttamente alle normative in vigore.

Dal 1° gennaio 2026 la lotta all’evasione entra in una fase più “tecnica” e, proprio per questo, più incisiva: registratori di cassa telematici e strumenti di pagamento elettronico (Pos e altri) dovranno essere collegati. Un incastro che punta a rendere immediato, ma soprattutto automatizzabile, il confronto tra ciò che viene battuto in cassa e ciò che viene percepito con carte e bancomat. Nello stesso pacchetto di interventi, il Fisco si prepara anche a velocizzare due leve tradizionalmente delicate: la liquidazione dell’Iva in caso di omissioni e i pignoramenti presso terzi, che potrebbero diventare più rapidi grazie ai dati della fatturazione elettronica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

