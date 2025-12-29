Scivola sul ghiaccio vicino al rifugio e si ferisce | elisoccorso da Como in volo per un 66enne

Nel pomeriggio di oggi, un uomo di 66 anni si è ferito scivolando sul ghiaccio vicino al Rifugio Casari, a Moggio. L’incidente ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Como, che si è alzato in volo per prestare assistenza. L’intervento di soccorso in montagna è stato condotto con precisione e professionalità, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza nelle aree alpine.

Intervento di soccorso in montagna nella tarda mattinata di oggi in zona Rifugio Casari, nel territorio di Moggio. Un uomo di 66 anni è rimasto ferito dopo una caduta sul ghiaccio lungo i percorsi dei Piani di Artavaggio, in Valsassina.L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno.

