Scippata a Napoli Centrale soldato insegue l' aggressore e lo blocca | Quello in foto è il nostro eroe
A Napoli Centrale, una volontaria ha subito un tentativo di scippo. Un soldato presente sul posto ha inseguito e fermato l’aggressore, dimostrando prontezza e coraggio. La testimonianza, condivisa dal deputato Francesco Emilio Borrelli, evidenzia l’importanza della presenza di forze di sicurezza per la tutela dei cittadini. Un episodio che sottolinea come, anche in situazioni di emergenza, l’azione tempestiva possa fare la differenza.
La denuncia, rilanciata dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, è di Giustino Catalano: “Poco fa la nostra autrice Gabriella Baggio, che era a Napoli per questioni lavorative, ha subito in zona stazione centrale un tentativo di scippo”.L'aggressione alla donna è stata violenta, è finita a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
