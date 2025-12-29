Scintille tra Marotta e Conte | Sa distrarre l’attenzione Il favorito è nettamente il Napoli ha messo soldi importanti Cosa dicono i dati

Tra Marotta e Conte si accendono le tensioni, con accuse sulla gestione e le strategie di mercato. Intanto, il Napoli si presenta in forma, forte di un supporto finanziario consistente, e si conferma come favorito. Dopo la pausa natalizia, gli azzurri hanno iniziato il 2024 con una vittoria convincente contro la Cremonese, grazie a un gol di Hojlund. Analisi e dati accompagnano il discorso, offrendo un quadro chiaro sulla situazione attuale.

Botta e risposta. Sul campo e davanti ai microfoni. Il Napoli riparte dopo Natale con una vittoria contro la Cremonese: un 2-0 firmato Hojlund. Forse Antonio Conte già pregustava il sorpasso nei confronti dell' Inter, impegnata in serata a Bergamo contro l' Atalanta. Non aveva fatto i conti con Lautaro Martinez: il suo gol vittoria ha subito riportato i nerazzurri di Chivu in testa alla classifica. Le tensioni in vetta alla Serie A aumentano giornata dopo giornata, come dimostrano le scintille a distanza proprio tra Conte e il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Il tecnico del Napoli, dopo la vittoria a Cremona, ha ricominciato a lamentarsi: "Il Napoli non è ancora in grado di comandare per tanti motivi.

