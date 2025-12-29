Scie di condensazione | stiamo sottovalutando l’80% dell’impatto climatico dei voli
Le scie di condensazione, comunemente visibili dietro agli aerei, rappresentano solo una parte dell’impatto ambientale del settore dell’aviazione. Recenti studi indicano che circa l’80% dell’effetto climatico derivante dai voli potrebbe essere ancora sottovalutato. Questa situazione sottolinea la necessità di rivedere le attuali valutazioni e di adottare misure più efficaci per ridurre l’impatto ambientale del trasporto aereo.
(Adnkronos) – Il settore dell’aviazione sta affrontando una sfida climatica più complessa di quanto inizialmente ipotizzato. Oltre alle emissioni di $CO2$, una componente fondamentale del riscaldamento globale è rappresentata dalle scie di condensazione (contrails). Secondo diversi studi, queste potrebbero essere responsabili di circa la metà dell'impatto climatico totale del trasporto aereo. Tuttavia, monitorarle correttamente è . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Batterie, quali hanno il minore impatto climatico? Lo studio di Ollum fa chiarezza
Leggi anche: Salasso dei voli per Palermo sotto Natale, la Regione valuta un secondo Sicilia Express: «Prezzi calmierati? Ci costerebbe 80 milioni all’anno»
Scie di condensazione: stiamo sottovalutando l’80% dell’impatto climatico dei voli; Sovranità tecnologica: il Mimit apre agli IPCEI su Intelligenza Artificiale e semiconduttori.
Scie di condensazione: stiamo sottovalutando l’80% dell’impatto climatico dei voli - Una ricerca del MIT mette in luce le lacune dei satelliti geostazionari nel rilevamento dei contrails. adnkronos.com
Scie di condensazione aerei/ Dal carburante sintetico alla modifica alle rotte: come ridurre le emissioni - Le scie di condensazione degli aerei sono responsabili della maggior parte dell'inquinamento degli stessi velivoli: come ridurle? ilsussidiario.net
Gli scienziati hanno confermato che le scie di condensazione (contrails) sono uno dei principali fattori del cambiamento climatico legato all’aviazione, spesso più impattanti delle stesse emissioni di CO2. Lo studio è stato condotto da un team internazionale c - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.