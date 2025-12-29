Scie di condensazione | stiamo sottovalutando l’80% dell’impatto climatico dei voli

Le scie di condensazione, comunemente visibili dietro agli aerei, rappresentano solo una parte dell’impatto ambientale del settore dell’aviazione. Recenti studi indicano che circa l’80% dell’effetto climatico derivante dai voli potrebbe essere ancora sottovalutato. Questa situazione sottolinea la necessità di rivedere le attuali valutazioni e di adottare misure più efficaci per ridurre l’impatto ambientale del trasporto aereo.

(Adnkronos) – Il settore dell'aviazione sta affrontando una sfida climatica più complessa di quanto inizialmente ipotizzato. Oltre alle emissioni di $CO2$, una componente fondamentale del riscaldamento globale è rappresentata dalle scie di condensazione (contrails). Secondo diversi studi, queste potrebbero essere responsabili di circa la metà dell'impatto climatico totale del trasporto aereo. Tuttavia, monitorarle correttamente è .

