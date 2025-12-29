Sci alpino la miglior Goggia in gigante Della Mea si conferma Paris convince gli esordi di Trocker e D’Antonio

Il 2025 della Coppa del Mondo di sci alpino si conclude senza podi italiani, ma con risultati positivi tra Livigno e Semmering. Goggia si conferma tra le migliori in gigante, Della Mea mantiene buone prestazioni, mentre Paris mostra progressi. Esordi promettenti di Trocker e D’Antonio arricchiscono il panorama azzurro, segnando un momento di crescita e consolidamento per lo sci alpino italiano.

Si è chiuso il 2025 della Coppa del Mondo di sci alpino e l’ultimo fine settimana dell’anno non ha portato podi all’Italia, ma comunque una serie di buone prestazioni tra Livigno e Semmering. Buone conferme dal settore della velocità maschile, ma anche segnali positivi da Sofia Goggia in gigante e una Lara Della Mea sempre più convincente, nonostante poi l’amarezza per l’errore in slalom. Inoltre è stato anche un weekend storico per il debutto in Coppa del Mondo di due giovanissime come Anna Trocker e Giada D’Antonio, considerate assolutamente il futuro azzurro nelle specialità tecniche. C’era sicuramente grande curiosità per l’inedito superG di Livigno. 🔗 Leggi su Oasport.it

