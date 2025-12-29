Schifani contro l' ostruzionismo in Aula | In Sicilia serve una riforma del regolamento dell' Ars
Il presidente della Regione Sicilia, Schifani, ha espresso la volontà di riformare il regolamento dell’Ars per ridurre l’ostruzionismo in aula. In occasione degli auguri di fine anno a Palazzo d’Orleans, ha sottolineato come le attuali regole consentano pratiche che paralizzano l’attività legislativa, evidenziando la necessità di intervenire per rendere più efficiente il funzionamento dell’Assemblea regionale.
Schifani fa il punto. E, incontrando la stampa a Palazzo d’Orleans per gli auguri di fine anno, il Presidente della Regione siciliana annuncia subito la volontà di cambiare le regole dell'Ars: «La manovra di stabilità è stata un lungo parto, figlio di un sistema regolamentare dell’Assemblea, come ha detto il presidente Gaetano Galvagno e io condivido, che consente un ostruzionismo tale da paralizzare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Corruzione e sanità in Sicilia: tensioni all'Ars. Le opposizioni abbandonano l'Aula: "Schifani si dimetta"
Leggi anche: Voto segreto e dichiarazioni di voto, Galvagno chiede una riforma del regolamento dell'Ars
Schifani contro l'ostruzionismo in Aula: "In Sicilia serve una riforma del regolamento dell'Ars" - Il Governatore incontra la stampa a Palazzo d’Orleans per gli auguri di fine anno e annuncia l’opportunità di sottoporre una riforma che dia regole similari a quelle del Parlamento nazionale ... msn.com
Schifani, manovra ter? Speriamo di concludere entro mercoledì - Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sulla manovra ter a margine dell'inaugurazione del pronto soccorso ... ansa.it
Ars, passo falso per la Finanziaria alla prima prova dell'Aula: franchi tiratori subito in azione e in Sicilia il governo va sotto - Inizia il cammino della manovra a Sala d'Ercole con l'approvazione di un emendamento dell'opposizione che destina nove milioni all'edilizia scolastica pubblica. msn.com
E intanto il governo Schifani aggiunge altri 5 milioni per 1800 precari (Pip) aumentando l’impegno lavorativo (24 ore settimanali) e lo stipendio mensile (quasi mille euro) - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.