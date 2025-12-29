Il presidente della Regione Sicilia, Schifani, ha espresso la volontà di riformare il regolamento dell’Ars per ridurre l’ostruzionismo in aula. In occasione degli auguri di fine anno a Palazzo d’Orleans, ha sottolineato come le attuali regole consentano pratiche che paralizzano l’attività legislativa, evidenziando la necessità di intervenire per rendere più efficiente il funzionamento dell’Assemblea regionale.

Schifani fa il punto. E, incontrando la stampa a Palazzo d’Orleans per gli auguri di fine anno, il Presidente della Regione siciliana annuncia subito la volontà di cambiare le regole dell'Ars: «La manovra di stabilità è stata un lungo parto, figlio di un sistema regolamentare dell’Assemblea, come ha detto il presidente Gaetano Galvagno e io condivido, che consente un ostruzionismo tale da paralizzare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Schifani contro l'ostruzionismo in Aula: "In Sicilia serve una riforma del regolamento dell'Ars"

