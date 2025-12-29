Schianto nella notte ad Arco paura per due giovanissimi

Nella notte di lunedì 29 dicembre, ad Arco, si è verificato un incidente stradale coinvolgendo due giovani di 24 e 25 anni. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti, ma fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi per le persone coinvolte. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, che ha richiesto l’intervento dei servizi di emergenza.

Uno spavento, pure bella grande, quello vissuto nelle prime ore di oggi, lunedì 29 dicembre, da due ragazzi di 24 e 25 anni in quel di Arco. Il tutto è successo nel cuore della notte, intorno alle 2:20, quando l'auto su cui viaggiavano i due ragazzi si è schiantata nella cittadina gardesana.

Perde il controllo dell'auto e si schianta violentemente contro un muro: momenti di paura nel cuore della notte, due ragazzi di 24 e 25 anni trasportati in ospedale - Sono stati momenti di paura quelli vissuti questa notte da due giovani di 24 e 25 anni coinvolti in un incidente in via Capitelli a Arco. ildolomiti.it

