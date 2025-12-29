Schianto frontale all’ingresso della galleria | 4 feriti caos traffico in tangenziale

Nel tardo pomeriggio di domenica 28 dicembre, si è verificato uno schianto frontale sulla Sp11 a Bedizzole, all’ingresso della galleria. L’incidente ha coinvolto più veicoli, provocando quattro feriti e la temporanea chiusura della galleria. La viabilità sulla tangenziale è stata significativamente rallentata, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

