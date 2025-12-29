Schianto a Correggio due feriti e disagi al traffico

A Correggio, questa mattina, si è verificato uno scontro tra due auto e un furgone, causando due feriti lievi e disagi alla circolazione. I coinvolti sono due uomini di 47 e 56 anni, residenti rispettivamente a San Martino in Rio e Cadelbosco. L’incidente si è verificato a Budrio di Correggio, richiedendo interventi sul luogo e rallentamenti al traffico nella zona.

Correggio (Reggio Emilia), 29 dicembre 2025 - Due uomini di 47 e 56 anni, residenti rispettivamente a San Martino in Rio e a Cadelbosco sono rimasti feriti, in modo non grave, in un incidente che stamattina si è verificato a Budrio di Correggio, coinvolgendo due auto e un furgone. Dopo le prime cure i feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. Come detto, le loro condizioni non risultano essere gravi. Un terzo automobilista coinvolto nell'incidente è rimasto fisicamente illeso. Evidenti invece sono stati i disagi al traffico, con il tratto di strada provinciale interessato dall'incidente che è rimasto chiuso per gran parte della mattinata.

Lo schianto è avvenuto in via Pedemontana, tra la rotatoria della Croce Rossa e le Cantine Bertolani - facebook.com facebook

