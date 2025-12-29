Schiacciato in un istante Incidente spaventoso la vittima è lui | conosciuto e amato da tutti

Un grave incidente sul lavoro ha causato la morte di Michele Penna, 73 anni, noto panificatore di Mongardino. La tragedia ha colpito la comunità locale, che lo ricordava come una figura stimata e rispettata. Le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, mentre amici e familiari si stringono attorno al dolore per questa perdita improvvisa e improvvisa.

Un drammatico incidente sul lavoro ha spezzato la vita di Michele Penna, 73 anni, storico panificatore di Mongardino, piccolo comune dell'Astigiano. L'uomo è morto questa mattina all'interno del magazzino attiguo al negozio di via Marconi, nel cuore del paese, travolto dal muletto che stava guidando. Secondo una prima ricostruzione, Penna stava movimentando alcuni bancali di merce quando, per cause ancora da chiarire, il carrello elevatore si è ribaltato, schiacciandolo e intrappolandolo senza lasciargli scampo. L'incidente è avvenuto in pochi istanti. Immediata la richiesta di aiuto: una delle figlie ha allertato il 118, mentre sul posto è intervenuto anche l' elisoccorso, decollato dalla base di Alessandria.

