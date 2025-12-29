Scherma Olimpica e Paralimpica Italia super nel 2025 | 140 medaglie ai Mondiali e agli Europei

Il 2025 si è concluso con risultati di rilievo per la scherma italiana, che ha ottenuto un totale di 140 medaglie tra Mondiali e Europei, sia in ambito olimpico che paralimpico. I dati evidenziano una stagione di successo e crescita, riflettendo l’impegno e la qualità delle società e degli atleti italiani. Un bilancio che testimonia la solidità e il prestigio della scherma nel panorama internazionale.

Roma, 29 dicembre 2025 – I numeri non mentono. Certo, non sono tutto, ma aiutano a fotografare cos'è stato, dal punto di vista strettamente agonistico, il 2025 della scherma italiana. Letti tutti d'un fiato, i numeri dell'anno solare che va in archivio per le Nazionali azzurre possono essere sintetizzati così: 140 medaglie vinte tra Mondiali ed Europei, 87 podi ottenuti in Coppa del Mondo, 6 Coppe del Mondo "di specialità" conquistate. Un report, esposto con entusiasmo dal Presidente federale Luigi Mazzone, che esprime in modo evidente dodici mesi esaltanti vissuti dalla scherma italiana sulle pedane internazionali, sia nel settore olimpico che paralimpico, tra traguardi storici, consolidamenti ai massimi livelli e percorsi di crescita che fanno ben sperare in ottica futura.

