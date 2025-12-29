Scendono i reati a Milano impennata nei sequestri di droga Controllate quasi 2 milioni di persone in un anno
Nel 2023, Milano registra una diminuzione dei reati complessivi, come comunicato dal prefetto Claudio Sgaraglia. Tuttavia, si riscontra un aumento nei sequestri di droga, mentre sono state controllate quasi 2 milioni di persone nell’arco dell’anno. Dati che riflettono l’andamento delle attività di sicurezza e contrasto sul territorio milanese, in un quadro di attenzione costante da parte delle autorità locali.
I reati a Milano sono in calo. Lo ha detto il prefetto Claudio Sgaraglia, lunedì 29 dicembre, durante la conferenza stampa in prefettura con i vertici provinciali delle forze di polizia. Mentre illustrava i dati e faceva il punto sul fronte della sicurezza in città, il prefetto ha definito. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
