Scendo prima del capolinea, canzoni e vino lungo la strada Continua TSC CLUB, la rassegna di concerti che offre un’esperienza unica: ascoltare musica dal vivo in un teatro dell’800, con la possibilità di sorseggiare un drink durante la performance. Un modo diverso di vivere la musica, tra atmosfere intime e suggestive, in un ambiente elegante e accogliente. Un appuntamento pensato per apprezzare l’arte musicale in un contesto speciale.

Continua TSC CLUB, la rassegna di concerti, a cui il pubblico assisterà in palcoscenico con la possibilità di sorseggiare un drink durante la performance, come un vero music club, ma all'interno della magica atmosfera di un teatro dell'800.In questo appuntamento gratuito di Anteprima della.

