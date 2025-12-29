Scatta la prevenzione anti-ghiaccio | salate tutte le strade provinciali

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per garantire la sicurezza degli automobilisti durante le condizioni invernali, la Provincia ha effettuato la salatura preventiva di circa 800 chilometri di strade provinciali. Questa misura mira a prevenire la formazione di ghiaccio e migliorare la circolazione, riducendo i rischi legati alle basse temperature. La corretta manutenzione della rete viaria è fondamentale per assicurare viaggi più sicuri e fluidi in questa stagione.

Salatura della rete viaria per prevenire il ghiaccio. La Provincia ha provveduto alla salatura preventiva dell’intera rete viaria di quasi 800 chilometri di lunghezza. Una decisione presa per prevenire la formazione di ghiaccio sulle carreggiate, a causa dell’abbassamento delle temperature. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

