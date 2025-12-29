Scatta la prevenzione anti-ghiaccio | salate tutte le strade provinciali
Per garantire la sicurezza degli automobilisti durante le condizioni invernali, la Provincia ha effettuato la salatura preventiva di circa 800 chilometri di strade provinciali. Questa misura mira a prevenire la formazione di ghiaccio e migliorare la circolazione, riducendo i rischi legati alle basse temperature. La corretta manutenzione della rete viaria è fondamentale per assicurare viaggi più sicuri e fluidi in questa stagione.
Salatura della rete viaria per prevenire il ghiaccio. La Provincia ha provveduto alla salatura preventiva dell’intera rete viaria di quasi 800 chilometri di lunghezza. Una decisione presa per prevenire la formazione di ghiaccio sulle carreggiate, a causa dell’abbassamento delle temperature. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Catene a bordo o pneumatici invernali, scatta l'obbligo dal 15 novembre: tutte le strade interessate
Leggi anche: Frosinone, blocco traffico anti-smog: tutte le strade interessate dal 13 al 15 dicembre 2025
Obiettivo prevenzione . Scatta l’"Ottobre rosa". Ecografie e visite gratuite - Giornata all’insegna della salute della donna, a Capannori con visite senologiche e ecografie mammarie gratuite e stand informativi di varie associazioni, oltre ai soggetti del territorio per ... lanazione.it
Milano, giovane segnala un’aggressione tramite YouPol: la Polizia interviene e scatta l’ammonimento per violenza domestica La segnalazione tempestiva ha consentito agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di intervenire in pochi minuti. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.