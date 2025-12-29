Scatta la prevenzione anti-ghiaccio | salate tutte le strade provinciali

Per garantire la sicurezza degli automobilisti durante le condizioni invernali, la Provincia ha effettuato la salatura preventiva di circa 800 chilometri di strade provinciali. Questa misura mira a prevenire la formazione di ghiaccio e migliorare la circolazione, riducendo i rischi legati alle basse temperature. La corretta manutenzione della rete viaria è fondamentale per assicurare viaggi più sicuri e fluidi in questa stagione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.