Scassina la macchina cambiamonete in un bar | tradito dalle telecamere
Un uomo è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si introduceva in un bar di Marcianise, durante la chiusura, e sottraeva il contenuto di un cambiamonete dalla propria auto. L’episodio ha evidenziato l’efficacia dei sistemi di videosorveglianza nel contrasto ai reati, permettendo alle forze dell’ordine di identificare e procedere contro il responsabile.
E’ stato denunciato per furto aggravato dopo esser stato tradito dalle telecamere. In particolare, in un bar del centro urbano di Marcianise, durante la chiusura dell’esercizio commerciale, l’uomo si è introdotto all’interno dei locali, asportando dalla macchina cambiamonete la somma di circa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Spaccata a San Marco per 100 euro. Calci e pugni alla porta del negozio. Tradito dalle telecamere, arrestato
Leggi anche: Rubano una borsa al bar della stazione: immortalati dalle telecamere
Scassina la macchina cambiamonete in un bar: tradito dalle telecamere - In particolare, in un bar del centro urbano di Marcianise, durante la chiusura dell’esercizio commerciale, l’uomo si ... casertanews.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.