Scassina la macchina cambiamonete in un bar | tradito dalle telecamere

Un uomo è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si introduceva in un bar di Marcianise, durante la chiusura, e sottraeva il contenuto di un cambiamonete dalla propria auto. L’episodio ha evidenziato l’efficacia dei sistemi di videosorveglianza nel contrasto ai reati, permettendo alle forze dell’ordine di identificare e procedere contro il responsabile.

