Scandalo al GF dopo le gravissime accuse di Fabrizio Corona arriva la decisione choc di Alfonso Signorini
Recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona nel format YouTube Falsissimo hanno sollevato accuse riguardanti presunti sistemi irregolari nei casting del Grande Fratello. La vicenda ha coinvolto direttamente Alfonso Signorini, portando a una forte attenzione mediatica e a una discussione pubblica sulle procedure del reality. La situazione rimane in evoluzione, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali o chiarimenti.
Attorno a Alfonso Signorini e al Grande Fratello si è alzata una tempesta che non accenna a fermarsi: nel format YouTube Falsissimo, Fabrizio Corona ha rilanciato l’idea di un presunto “sistema” legato ai casting, con accuse pesantissime. In parallelo, è arrivato anche il comunicato di Endemol Shine Italy, che ha fatto sapere di aver avviato verifiche interne su procedure e Codice Etico, senza aggiungere altro nel merito. Solo dopo questo clima rovente, è arrivata la scelta del conduttore: Signorini si è autosospeso da Mediaset. A comunicarlo sono gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che hanno assunto da poco la sua difesa in sede civile e penale, spiegando che il presentatore sarebbe vittima di “gravi e continuate condotte criminose” e che l’autosospensione è già stata comunicata all’azienda. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
