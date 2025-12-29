Scambia l’amico per un cinghiale e lo uccide | uomo di 58 anni muore durante una battuta di caccia nel Nuorese

Un uomo di 58 anni è deceduto durante una battuta di caccia a Oliena, in provincia di Nuoro. Durante l’attività, ha scambiato un cinghiale per il suo compagno e ha sparato, causando la sua morte. L’incidente è avvenuto il 28 dicembre e sta ora al vaglio delle autorità competenti.

Spara al cespuglio e uccide il compagno. Il fatto è accaduto il 28 dicembre a Oliena, in provincia di Nuoro: l’allevatore Andrea Puddu, 58 anni, è morto dopo un incidente durante la battuta di caccia della domenica. Nelle campagne di Sa Serra, intorno alle 16.30, l’uscita era quasi finita. Uno dei cacciatori ha sentito dei rumori venire dalla vegetazione, ha creduto di avere un cinghiale a portata di tiro e ha aperto il fuoco con l’arma, ma ha colpito l’amico al torace. I compagni hanno chiamato i soccorsi ma il loro intervento non è servito a nulla: Andrea Puddu è deceduto sul posto. I carabinieri di Oliena e di Nuoro fatto i rilievi e raccolto le testimonianze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scambia l’amico per un cinghiale e lo uccide: uomo di 58 anni muore durante una battuta di caccia nel Nuorese Leggi anche: Scambia l’amico per un cinghiale e gli spara al torace durante una battuta di caccia: morto 58enne Leggi anche: Cinghiale lo carica durante la battuta di caccia: muore Luigi Rotondo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. “Adesso inginocchiati” Roma, scambia un amico della moglie per l’amante e lo aggredisce: violenza inaudita >> https://buff.ly/92CEw36 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.