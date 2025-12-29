Scacchi | ai Mondiali blitz Caruana nel terzetto dei leader Carlsen rincorre azzurri a metà

I Mondiali blitz di Doha vedono Fabiano Caruana in testa al gruppo di leader, con Magnus Carlsen che lo insegue da vicino. Gli azzurri si trovano a metà classifica dopo le prime fasi della competizione. La giornata si è aperta con un ritmo rapido e imprevedibile, tipico del formato 3’+2’, confermando il fascino di questa disciplina e la sua imprevedibilità.

Il solito angolo di pazzia: così si potrebbe definire il primo giorno dei Mondiali blitz (con cadenza di gioco a 3'+2?) che si svolgono a Doha, in Qatar. 13 turni giocati nella sezione Open, 10 tra le donne, sui rispettivamente 19 e 15 complessivi prima dell'approdo alle semifinali riservate ai migliori quattro. In esse e nella finale ci si sfiderà a colpi di minimatch da 4 partite. E l'evoluzione della giornata non potrebbe essere più ricca di avvenimenti da raccontare. In campo Open, innanzitutto, la vetta a 1013 ce l'hanno in tre: l'indiano Arjun Erigaisi, il francese Maxime Vachier-Lagrave e un Fabiano Caruana forse mai così arrembante sulla corta cadenza, come vedremo parlando più precisamente dell'italoamericano di Miami.

