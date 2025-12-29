Scacchi a scuola a Vasto 60 alunni partecipano al torneo

Il Centro Berlinguer di Vasto ha ospitato sabato 20 dicembre il torneo di scacchi “Natale Bimbi”, con la partecipazione di circa 60 studenti delle scuole primarie Ritucci Chinni e Peluzzo, appartenenti alla Nuova Direzione Didattica. L’evento, inserito nel progetto “Scacchi a scuola”, ha offerto ai giovani l’opportunità di confrontarsi in un contesto educativo e formativo, promuovendo l’apprendimento e il divertimento attraverso il gioco degli scacchi.

