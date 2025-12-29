Sassuolo Al Dall’Ara un pari che sta stretto

Nel match tra Sassuolo e Bologna, il pari conclusivo rispecchia l’equilibrio tra le due squadre. La partita ha visto momenti di pressione e occasioni, con il portiere ospite costretto a uscire in affanno, concedendo un calcio d’angolo. Un risultato che, seppur giusto, lascia un senso di insoddisfazione per entrambe le squadre, che avrebbero potuto ottenere di più.

di Stefano Fogliani Succede, nel calcio, che obblighi il portiere avversario ad uscire in affanno e concederti un angolo. Ma succede anche che l'angolo lo batti corto, perdi palla e nel giro di 10'' ti ritrovi a un passo dall'andare sotto, schivando il baratro con una scivolata miracolo di un tuo difensore. È l'azione-manifesto del Sassuolo anti- Bologna, bello e sprecone, che esce dal Dall'Ara con un punto non privo di rimpianti. Capace di tutto e di molto del suo contrario: l'episodio si materializza esattamente ad un terzo del Bologna-Sassuolo con cui i rossoblù cercano spiragli di alta classifica e i neroverdi punti che la classifica muovano.

Sassuolo, pari (con rimpianti) a San Siro contro il Milan. E dire che mancava anche Berardi - Forse non se n'è accorto nessuno o forse se ne sono accorti davvero in pochi ma il Sassuolo nelle ultime due giornate ha dovuto fare a meno di Domenico Berardi (e continuerà a fare a meno del suo nume ... tuttomercatoweb.com

Un ottimo Sassuolo porta via un punto dal Dall'Ara: per il Bologna sono 2 punti raccolti in tutto dicembre. - facebook.com facebook

Il Bologna illude, ma il Sassuolo pareggia: 1-1 al Dall’Ara x.com

