Sarri operato al cuore la nota della Lazio | Tornerà in panchina nei prossimi giorni

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio ha comunicato che Maurizio Sarri, il suo allenatore, è stato sottoposto a un intervento al cuore. L’operazione è avvenuta oggi e, secondo la nota ufficiale, Sarri tornerà in panchina nei prossimi giorni. La società ha espresso fiducia nel suo recupero e ha assicurato che seguiranno aggiornamenti sulla sua condizione.

(Adnkronos) – Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato sottoposto oggi ad un intervento al cuore. Lo rende noto il club biancoceleste. "La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia

