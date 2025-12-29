Sarri operato al cuore la nota della Lazio | Tornerà in panchina nei prossimi giorni
La Lazio ha comunicato che Maurizio Sarri, il suo allenatore, è stato sottoposto a un intervento al cuore. L’operazione è avvenuta oggi e, secondo la nota ufficiale, Sarri tornerà in panchina nei prossimi giorni. La società ha espresso fiducia nel suo recupero e ha assicurato che seguiranno aggiornamenti sulla sua condizione.
(Adnkronos) – Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato sottoposto oggi ad un intervento al cuore. Lo rende noto il club biancoceleste. "La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia
