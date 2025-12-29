Sarri operato al cuore la nota della Lazio | Tornerà in panchina nei prossimi giorni

La Lazio ha comunicato che Maurizio Sarri, il suo allenatore, è stato sottoposto a un intervento al cuore. L’operazione è avvenuta oggi e, secondo la nota ufficiale, Sarri tornerà in panchina nei prossimi giorni. La società ha espresso fiducia nel suo recupero e ha assicurato che seguiranno aggiornamenti sulla sua condizione.

