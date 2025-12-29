Sarri operato al cuore | intervento riuscito quando torna in panchina e cosa è successo davvero
Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento al cuore presso il Policlinico di Tor Vergata, a Roma, a causa di una fibrillazione atriale. L’intervento, eseguito con successo, ha permesso al tecnico di affrontare le problematiche di salute in modo efficace. Restano da definire i tempi di recupero e quando potrà tornare in panchina, ma le prime indicazioni sono positive.
Sarri operato al cuore: intervento riuscito al Policlinico di Tor Vergata. Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento chirurgico programmato presso il Policlinico di Tor Vergata, a Roma, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale. L’operazione, come ha chiarito la Lazio in una nota ufficiale, è perfettamente riuscita e non desta particolari preoccupazioni. L’allenatore biancoceleste, 65 anni, resterà ora a riposo per alcuni giorni prima di riprendere gradualmente l’attività. Si è trattato di un’ablazione transcatetere con tecnologia PFA, una procedura all’avanguardia utilizzata per il trattamento delle aritmie cardiache. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
