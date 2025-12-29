Sarri operato al cuore | il comunicato della Lazio e gli aggiornamenti sulle condizioni dell’ex allenatore della Juventus

La Lazio ha comunicato che Maurizio Sarri è stato sottoposto con successo a un intervento programmato al cuore per trattare una fibrillazione atriale. L’intervento, eseguito senza complicazioni, ha avuto esito positivo e il tecnico si sta riprendendo. Sarri tornerà presto in panchina, riprendendo le sue attività professionali. La società e i tifosi attendono con fiducia il suo rientro, auspicando un pieno recupero.

Sarri operato al cuore: l’intervento programmato per fibrillazione atriale è riuscito perfettamente, il tecnico tornerà presto in panchina. Una notizia delicata ha riguardato nelle ultime ore la panchina biancoceleste, ma fortunatamente con risvolti assolutamente rassicuranti e positivi. Sarri si è operato al cuore presso il Policlinico Tor Vergata di Roma. L’allenatore della Lazio si è sottoposto a un intervento chirurgico che, come tenuto a precisare prontamente dalla società per evitare allarmismi, non è stato dettato da un’emergenza improvvisa, bensì era “programmato da tempo”. La necessità clinica è nata dal riscontro di una fibrillazione atriale, un’alterazione del ritmo cardiaco che richiedeva una procedura specialistica per essere risolta definitivamente e garantire la piena efficienza fisica del tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sarri operato al cuore: il comunicato della Lazio e gli aggiornamenti sulle condizioni dell’ex allenatore della Juventus Leggi anche: Maurizio Sarri operato al cuore: le condizioni dell'allenatore della Lazio Leggi anche: Maurizio Sarri operato al cuore: il comunicato della Lazio. Come sta l’allenatore Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lazio, intervento al cuore per Sarri: le condizioni del tecnico biancoceleste; Calciomercato Lazio | Castellanos-Flamengo: operazione in salita. I dettagli. Maurizio Sarri operato al cuore: il comunicato della Lazio. Come sta l’allenatore - Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione ... ilfattoquotidiano.it

Lazio, Maurizio Sarri operato al cuore - L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è stato sottoposto a un'operazione chirurgia a causa di una fibrillazione atriale. msn.com

Sarri operato al cuore, il comunicato della Lazio: "Intervento di ablazione transcatetere" - Nuovi problemi di salute per mister Maurizio Sarri, che nelle ultime ore è finito sotto i ferri per un intervento di ablazione transcatetere con. tuttomercatoweb.com

Sarri operato al cuore, ecco come sta l'allenatore - facebook.com facebook

MAURIZIO SARRI È STATO OPERATO AL CUORE PER UN PROBLEMA DI FIBRILLAZIONE ATRIALE – L’INTERVENTO È... x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.