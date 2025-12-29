Sarri operato al cuore a Tor Vergata La Lazio | Intervento riuscito presto tornerà in panchina

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è stato sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere presso il Policlinico Tor Vergata, a causa di una fibrillazione atriale riscontrata. L’intervento si è concluso con successo e Sarri dovrebbe tornare presto in panchina. La società ha confermato lo stato di salute stabile e il recupero in corso.

"La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, che compirà 67 anni il 10 gennaio 2026, è stato sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia Pfaa presso il Policlinico Tor Vergata, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale". Lo fa sapere il club dal suo sito

