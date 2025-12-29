Sarri Lazio intervento al cuore riuscito al tecnico biancoceleste che tornerà alla guida della squadra nei prossimi giorni Il comunicato

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha subito un intervento al cuore che si è concluso con successo. Il medico ha confermato la buona riuscita dell’intervento, e Sarri tornerà a dirigere la squadra nelle prossime settimane. La società ha comunicato che il recupero procede senza complicazioni e che il tecnico sarà nuovamente in panchina a breve, garantendo continuità al progetto sportivo della Lazio.

La Lazio ha comunicato che Maurizio Sarri si è sottoposto a un intervento programmato al cuore. L’operazione, già prevista da tempo, comporterà alcuni giorni di riposo per il tecnico biancoceleste, che potrebbe tornare in panchina . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

