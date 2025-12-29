Sarri Lazio intervento al cuore riuscito al tecnico biancoceleste che tornerà alla guida della squadra nei prossimi giorni Il comunicato

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha subito un intervento al cuore che si è concluso con successo. Il medico ha confermato la buona riuscita dell’intervento, e Sarri tornerà a dirigere la squadra nelle prossime settimane. La società ha comunicato che il recupero procede senza complicazioni e che il tecnico sarà nuovamente in panchina a breve, garantendo continuità al progetto sportivo della Lazio.

La Lazio ha comunicato che Maurizio Sarri si è sottoposto a un intervento programmato al cuore. L'operazione, già prevista da tempo, comporterà alcuni giorni di riposo per il tecnico biancoceleste, che potrebbe tornare in panchina .

Maurizio Sarri operato al cuore: intervento programmato e riuscito - Ora un breve periodo di riposo, ma punta ad essere in panchina per la gara del 4 gennaio contro il Napoli ... msn.com

Maurizio Sarri operato al cuore, tifosi preoccupati per l'allenatore della Lazio: «Fibrillazione atriale». Come sta - L'intervento si è svolto oggi 29 dicembre 2025 al Policlinico Tor Vergata. msn.com

Maurizio #Sarri operato al #cuore: come sta l’allenatore della #Lazio x.com

LAZIO, SARRI SI OPERA OGGI: NESSUN DUBBIO PER NAPOLI La guida resta salda. Nella giornata di oggi Maurizio Sarri si sottoporrà a un intervento chirurgico già programmato da tempo: uno stop tecnico di appena un paio di giorni, senza alcuna riperc - facebook.com facebook

