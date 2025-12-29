Sara Funaro da Papa Leone XIV | Gli ho donato il libro di mio nonno Piero Bargellini sull’Anno Santo

Il 29 dicembre 2025, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha incontrato Papa Leone XIV durante un’udienza con l’ANCI. In questa occasione, ha donato al Papa un libro scritto da suo nonno, Piero Bargellini, dedicato all’Anno Santo. Un gesto che ha rappresentato un momento di grande significato simbolico, unendo storia familiare e impegno civico in un contesto di particolare rilevanza per la città e la comunità.

Giornata di emozione e straordinario valore simbolico quella vissuta oggi, 29 dicembre 2025, dalla sindaca di Firenze Sara Funaro all'udienza dell'ANCI insieme alla delegazione dei sindaci dei comuni capoluogo con Papa Leone XIV

Crisi e solitudine, il patto tra il Papa e i primi cittadini. Funaro: "Ascoltiamo il grido dei poveri" - La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha partecipato oggi (29 dicembre) all’udienza concessa da Papa Leone XIV alla delegazione dell’Anci. msn.com

Sindaca Salis in udienza da Papa Leone XIV: "Accogliamo impegno a diventare maestri di bene comune" - "È stata una grande emozione e un privilegio incontrare e ascoltare il Papa durante il periodo natalizio" La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato questa mattina all’udienza privata in Vatic ... telenord.it

