Sapevo che senza la scorta sarebbe morta ma quella notte poteva salvarsi | le rivelazioni dell’ex bodyguard di Diana sugli errori fatali nella sicurezza della principessa

Ken Wharfe, ex guardia del corpo di Diana, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sugli errori nella sicurezza della principessa. In un’intervista a Channel 5, ha ricordato come, quella notte fatale, la presenza di una scorta avrebbe potuto fare la differenza tra vita e morte. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito su eventi cruciali e sui rischi affrontati dalla principessa durante gli ultimi anni.

“Sapevo che senza la scorta sarebbe morta”. A dirlo è Ken Wharfe, oggi 77 anni, ex guardia del corpo della principessa Diana, intervistato dall’emittente britannica Channel 5 nel documentario “ Diana: The Princess and the Bodyguard”. Un racconto che riporta al centro un nodo mai sciolto del tutto: la sicurezza di Lady Diana negli ultimi anni della sua vita. Wharfe entrò al servizio della famiglia reale nel 1986. Inizialmente il suo incarico era quello di occuparsi dei principini William e Harry, che all’epoca avevano rispettivamente quattro e due anni. “Nel giro di un anno”, racconta, il rapporto con Diana divenne così solido da portarlo a diventare la sua guardia del corpo personale, subentrando a Graham Smith, costretto a lasciare l’incarico a causa di un cancro in fase terminale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sapevo che senza la scorta sarebbe morta, ma quella notte poteva salvarsi”: le rivelazioni dell’ex bodyguard di Diana sugli errori fatali nella sicurezza della principessa Leggi anche: “Se a Parigi Diana avesse avuto la scorta non sarebbe morta”, parla l’ex bodyguard Leggi anche: Dayly Crown, l'ex guardia del corpo: "Se a Parigi Diana avesse avuto la scorta non sarebbe morta" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. “Sapevo che senza la scorta sarebbe morta, ma quella notte poteva salvarsi”: le rivelazioni dell’ex bodyguard di Diana sugli errori fatali nella sicurezza della principessa - Ken Wharfe racconta gli errori di sicurezza nella notte dell'incidente: "Senza scorta sapevo che sarebbe morta" ... ilfattoquotidiano.it

«Se Diana avesse avuto ancora la scorta, non sarebbe morta»: la confessione della guardia del corpo di Lady D sulla notte di Parigi - A parlare è Ken Wharfe, oggi 77 anni, ex guardia del corpo della compianta Diana. msn.com

“Se a Parigi Diana avesse avuto la scorta non sarebbe morta”, parla l’ex bodyguard - (Adnkronos) – La sicurezza avrebbe dovuto impedire alla principessa Diana di salire sulla Mercedes, il 31 agosto del 1997, giorno del fatale incidente a Parigi. meridiananotizie.it

Procès, trahison et réhabilitation : l'histoire vraie de Jeanne d’Arc - Documentaire Animé - AT

Ho appena preso la 2wd solo benzina ma non ha il ruotino di scorta solo il kit è presente... Però sapevo che c era il ruotino È normale - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.