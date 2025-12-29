Santarcangelo festeggia l’arrivo del 2026 con DiscoBorgo sei le postazioni musicali in città
Santarcangelo si prepara a festeggiare l’arrivo del 2026 con DiscoBorgo, un evento che integra sei postazioni musicali distribuite in città. L’iniziativa offre anche proposte gastronomiche nei ristoranti e nelle osterie del centro, creando un’atmosfera conviviale e coinvolgente. Un’occasione per vivere il Capodanno in modo semplice e autentico, all’interno di un’area compatta che valorizza le tradizioni locali e la socialità.
Con sei postazioni musicali, tante proposte gastronomiche di ristoranti e osterie, aperitivi e brindisi nei locali del centro, Santarcangelo si prepara ad accogliere l’arrivo del nuovo anno con un evento che unisce il “Capodanno in un Km quadrato” a DiscoBorgo. Lo spirito che lo anima è infatti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: In arrivo le postazioni di ricarica: "Un servizio per la auto elettriche"
Leggi anche: In arrivo 29mila euro per le bande musicali brianzole
Ragazzi. Quest'oggi la Chiesa festeggia la sacra famiglia.Queste foto scattate in mattinata,nella chiesa di Maria Ausiliatrice di Rimini, documentano il Bambinello ai piedi dell'altare e il presepio.Poco distante il mare calmo con il cielo limpido.Buona festa a tutti - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.