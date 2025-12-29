Santarcangelo festeggia l’arrivo del 2026 con DiscoBorgo sei le postazioni musicali in città

Santarcangelo si prepara a festeggiare l’arrivo del 2026 con DiscoBorgo, un evento che integra sei postazioni musicali distribuite in città. L’iniziativa offre anche proposte gastronomiche nei ristoranti e nelle osterie del centro, creando un’atmosfera conviviale e coinvolgente. Un’occasione per vivere il Capodanno in modo semplice e autentico, all’interno di un’area compatta che valorizza le tradizioni locali e la socialità.

Con sei postazioni musicali, tante proposte gastronomiche di ristoranti e osterie, aperitivi e brindisi nei locali del centro, Santarcangelo si prepara ad accogliere l'arrivo del nuovo anno con un evento che unisce il "Capodanno in un Km quadrato" a DiscoBorgo.

