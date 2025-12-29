Sant’Angelo a Scala AV | Lotta ad Armi e Droga I Carabinieri arrestano un 50enne
A Sant’Angelo a Scala, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 50 anni per detenzione di arma clandestina e sostanze stupefacenti. Le attività di controllo del territorio continuano a garantire la sicurezza e a contrastare la criminalità predatoria e lo spaccio di droga, nel quadro di un impegno costante del Comando Provinciale di Avellino.
Pistola clandestina e stupefacenti in casa: arrestato un uomo a Sant’Angelo a Scala. Proseguono ininterrottamente le attività di controllo del territorio poste in essere dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, mirate alla prevenzione e repressione della criminalità predatoria nonché alla repressione dei delitti derivanti dallo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi perlustrativi espletati in tutto il territorio della Valle Caudina, i militari del Nucleo Operativo e della Radiomobile della Compagnia di Avellino, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Pietrastornina, in Sant’Angelo a Scala, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, nei confronti di un soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche: Sant’Angelo dei Lombardi e Montoro (AV): I Carabinieri sequestrano circa cento metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi
Leggi anche: San Martino Valle Caudina (AV): pendolari del furto nei supermercati – i Carabinieri arrestano 4 rumeni
Angelo meets Santino Zaijan Jaranilla Lucas Andalio - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.