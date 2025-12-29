Sanremo 2026 le tariffe degli spot subiscono un aumento i dettagli

Per Sanremo 2026, le tariffe degli spazi pubblicitari subiranno un incremento rispetto alle edizioni precedenti. Sono stati annunciati i primi dettagli riguardanti i costi e le modalità di prenotazione. Questa variazione riflette l’importanza crescente dell’evento come piattaforma di comunicazione e visibilità per le aziende. Di seguito, si trovano le informazioni principali sulle nuove tariffe e le opportunità di partecipazione pubblicitaria durante il festival.

Sanremo 2026, durante il festival le tariffe per gli spot sono in aumento. Spuntano i primi dettagli. Sanremo 2026, dal 24 al 28 febbraio in prima serata su Rai Uno, tornerà Carlo conti con una nuova edizione del festival di Sanremo. L'attesa è tanta dal momento in cui sono stati svelati i BIG in gara. ci saranno come sempre, tanti grandi ritorni, ma soprattutto si potranno ascoltare anche nuove voci. non si conoscono ancora i nomi delle conduttrici che affiancheranno il conduttore direttore artistico Carlo Conti durante le cinque serate, ma nelle ultime ore stando a quando riporta La Stampa pare proprio che le tariffe degli spot all'interno della settimana del festival, aumenteranno: "si arriva fino a 4,900 € al secondo".

