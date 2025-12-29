Sanità Fico ritira la querela a Report

La Regione Campania ha deciso di ritirare la querela presentata nei confronti di Report, relativa al servizio sulle liste d'attesa nel settore sanitario. Questa scelta riflette un passo verso un dialogo più aperto e trasparente sulla gestione delle risorse e dei servizi sanitari nella regione. La notizia segna un momento importante nel rapporto tra istituzioni e media, con l'obiettivo di favorire un confronto costruttivo e rispettoso delle responsabilità di ciascuna parte.

