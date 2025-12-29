Sanità Fico ritira la querela a Report

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Campania ha deciso di ritirare la querela presentata nei confronti di Report, relativa al servizio sulle liste d'attesa nel settore sanitario. Questa scelta riflette un passo verso un dialogo più aperto e trasparente sulla gestione delle risorse e dei servizi sanitari nella regione. La notizia segna un momento importante nel rapporto tra istituzioni e media, con l'obiettivo di favorire un confronto costruttivo e rispettoso delle responsabilità di ciascuna parte.

La Regione Campania ritirerà la querela nei confronti della trasmissione Report per il servizio sulle liste d'attesa. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, esponendo il suo programma di governo nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio regionale. "Sosterremo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

