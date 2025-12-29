Sangiuliano FdI | Elezione Massimiliano Manfredi prima sconfitta di De Luca

L’elezione di Massimiliano Manfredi segna una significativa vittoria per il centrodestra e rappresenta la prima sconfitta di De Luca e del suo schieramento. La scelta di sostenere Manfredi è stata fatta con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione istituzionale, evidenziando un mutamento nel panorama politico locale. Questa tornata elettorale evidenzia un cambiamento nei rapporti di forza e nelle dinamiche politiche della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto "L'elezione di Massimiliano Manfredi, per il quale abbiamo votato per dare un segnale di collaborazione istituzionale, rappresenta la prima sconfitta di De Luca e del deluchismo. Fino a pochi minuti prima dell'inizio del consiglio la maggioranza era profondamente spaccata. Il monarca spodestato ha provato a manipolare ma è stato respinto. Diciamo che c'è stato un soccorso blu, siamo di destra e crediamo nel valore delle istituzioni. Il fatto che siano usciti voti a Trapanese, Fortini e uno nullo a De Luca è significativo circa compattezza della maggioranza". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia Gennaro Sangiuliano.

