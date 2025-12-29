Sangalli Confcommercio | Ridotta la pressione fiscale ma sull’Irap la rivoluzione è a metà

Secondo Sangalli di Confcommercio, la recente manovra ha contribuito a mantenere i conti pubblici in ordine e ha ridotto la pressione fiscale, in particolare sulle retribuzioni. Tuttavia, sull’Irap, la riforma è ancora a metà strada. Questo intervento mira a chiarire gli aspetti principali della manovra, evidenziando i progressi e le aree ancora in fase di sviluppo.

"La manovra complessivamente ha il merito di aver tenuto i conti in ordine e aver portato avanti un processo di riduzione della pressione fiscale: in particolare con l’alleggerimento delle tasse sulle retribuzioni. Rappresenta un’occasione mancata, però, il non completo superamento dell’Irap. Il percorso in questa direzione resta, quindi, incompiuto". È netto il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, sull’esito della complessa partita della legge di Bilancio per il 2026 che si chiude in queste giornate. Quali misure vi soddisfano? "Innanzitutto, la riduzione fiscale. Mi riferisco al taglio della seconda aliquota Irpef, che offre un beneficio concreto al ceto medio anche se andava estesa ai redditi fino a 60. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sangalli (Confcommercio): "Ridotta la pressione fiscale, ma sull’Irap la rivoluzione è a metà" Leggi anche: Confcommercio, Sangalli: “Quando si spegne l’insegna di un negozio, muore la città” Leggi anche: La kermesse di Confcommercio. Sangalli: "Regole, limiti agli airbnb e un’agenda urbana nazionale" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sangalli (Confcommercio): Ridotta la pressione fiscale, ma sull’Irap la rivoluzione è a metà. Sangalli (Confcommercio): "Ridotta la pressione fiscale, ma sull’Irap la rivoluzione è a metà" - Il presidente dei commercianti e il giudizio sulla manovra: accresciuta la propensione al consumo "Ma restano capitoli aperti il taglio dell’imposta di soggiorno e l’assenza di finanziamenti nella log ... quotidiano.net

Sangalli (Confcommercio) lancia l'allarme: "Nel settore mancano 260mila lavoratori. Con i dazi di Trump il mondo è un posto peggiore" - Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli nella sua relazione in occasione dell’Assemblea annuale della Confederazione e l'intervento con un videomessaggio della premier Giorgia Meloni "Il governo ... affaritaliani.it

Consumi: Sangalli (Confcommercio); preoccupano dazi, tagliare tasse per rilanciarli - "Gli italiani tornano a spendere ma con cautela, privilegiando soprattutto il comparto tecnologico. milanofinanza.it

Il presidente #Sangalli su @Avvenire_Nei : “Tasse, proseguire il taglio. E rafforzare la lotta ai #contrattipirata". #manovra2026 confcommercio.it/-/intervista-s… x.com

Grande partecipazione al Teatro Massimo per l'evento celebrativo. Presentato il primo volume di "Il Commercio racconta la Storia" con 14 attività presenti da oltre 60 anni. Il messaggio di Sangalli e l'intervento del presidente Diana #confcommercio - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.